Millonarios quedó eliminado en los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024, como muy pocos aficionados esperaban. De un momento a otro, aquel equipo que era elogiado por el buen juego empezó a quemar tiempo de manera deliberada, y Deportivo Pereira le terminó empatando el partido. Por este motivo, Alberto Gamero recibió una dura acusación: Pisoteó la historia de ‘Millos’.

Luego de quedar eliminados en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Millonarios sabía que lo único que podía salvar el semestre era ganar la primera estrella del año. A una fecha del final de los cuadrangulares, esta posibilidad se acabó y las criticas empezaron a llegar por la cantidad de tiempo que quemaron en el empate a dos goles contra Pereira.

¿Fue tan así? ¡A los hechos! Millonarios se volvió a poner arriba en el marcador tras un gol de penalti de Juan Carlos Pereira al minuto 17 del segundo tiempo y a partir de ese momento empezó una de las grandes polémicas del partido. Primero, Álvaro Montero decidió cambiarse los guayos y se perdieron casi cuatro minutos de juego. Luego, Daniel Ruiz se tiró en la cancha antes de ser sustituido y, por último, Pereira fingió un golpe en la cara para volver a parar el encuentro.

Ni si quiera la expulsión de Daniel Giraldo al minuto 33 del segundo tiempo alcanzó para justificar el tiempo que quemó Millonarios. Empezó la conferencia de prensa después de la eliminación del equipo ‘Albiazul’ y un periodista señaló de marrullería lo hecho por los dirigidos por Alberto Gamero y el entrenador explotó en 3, 2, 1…

Alberto Gamero y Carlos Darwin Quintero. (Foto: Vizzor Image)

Mientras que Gamero le respondió al periodista que los acusó de ser un equipo marrullero al justificar la quemadera tiempo diciendo que “esto es fútbol, esto pasa en todas partes del mundo. Entonces, no me vas a hablar de marrullería. ¡No! Porque este equipo no es marrullero, este equipo entra a la cancha a jugar fútbol. ¿Qué pasan cosas? Sí, pasan cosas“; Carlos Darwin Quintero sostuvo en conferencia de prensa que “se exageró” en la manera que Millonarios quemó tiempo. ¿Faltaba algo más? Sí, la acusación que le hizo Carlos Antonio Vélez al entrenador ‘Embajador’.

La acusación a Gamero: “Millonarios tiene una historia muy grande y la pisoteó”

“Ganando tenía a tiro la final porque luego ganaba en Bogotá y las factibilidades era muy altas. De estar en esa condición, con el empate por marrullero terminó eliminado. Esos equipos que defienden los resultados tirándose al piso, parando el partido y mamando gallo, estafan a la gente. No me gustan, me parecen perversos, propio de equipos chicos. Millonarios tiene una historia muy grande y la pisoteó en Pereira. Y como Dios no castiga ni con palo, ni con rejo, por la extensión provocada, por las bobaditas de Montero, Ruiz y compañía, les empataron el partido”, fue el mensaje de Vélez en ‘Palabras Mayores’ luego de que Alberto Gamero justificara la quemadera de tiempo contra Deportivo Pereira.

El tiempo que se perdió en Deportivo Pereira vs. Millonarios

Luego del fuerte mensaje de Carlos Antonio Vélez que le apuntó a Gamero, el periodista de los canales RCN y Win Sports reveló que se perdieron 62 minutos y 20 segundos en el partido Deportivo Pereira vs. ‘Millos’ por, entre otros motivos, “las paralizaciones de Millonarios”. El equipo ‘Embajador’ terminó jugando 16:08 minutos, mientras que Pereira lo hizo 25:32 minutos. Los datos hablan por sí solos.