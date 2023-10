Quedan cinco jornadas para que se termine el ‘todos contra todos’ de la Liga Colombiana II-2023, es por esto que los equipos se están jugando sus cartas finales para poder clasificar al grupo de los ocho, pero hay otros que también está en la disputa por no irse a la segunda división, hecho que tiene prendidos a los hinchas.

En la disputa por no jugar en la B en el año 2024 están clubes históricos del fútbol colombiano, como Deportivo Cali y Once Caldas, los cuales aún se encuentran un poco lejos de la zona roja, pero no pueden bajar la guardia, debido a que si se confían podría peligrar su permanencia.

Hay otros clubes que sí están mucho más comprometidos, como lo son Unión Magdalena y Atlético Huila, que son los que de momento estarían descendiendo, pero Jaguares de Córdoba y Envigado están muy pegados y tienen la obligación de seguir sumando para no caer en los últimos dos lugares.

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.

¿Cuáles serán los dos equipos que descenderían en la Liga Colombiana?

El portal ‘Matics Football’, el cual se encarga de revelar las probabilidades que tienen los equipos del fútbol colombiano en los diferentes ámbitos del torneo, reveló cuáles son los clubes que más posibilidades tienen de irse a la B en el actual año 2023, en donde prácticamente dio por definida la cuestión y sentenció al Huila y Unión a la segunda división.

Según la data, los ‘Opitas’ tienen un 93,9% de probabilidad de descender, el ‘Ciclón’ 93,7%, Jaguares 8,0%, Envigado 2,3%, Once Caldas 1,5% y Boyacá Chicó 0,6, mientras que el Deportivo Cali no aparece en el listado, por lo que se da por hecho que ya se salvó, por lo menos en el 2023.

Aquí la tabla que presentó ‘Matics Football’: