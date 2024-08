La hija de Javier Acosta se enteró que le van a hacer la eutanasia a su papá y esto respondió

Una historia que trascendió los colores de una camiseta para dejarle una reflexión al fútbol colombiano de lo valioso que es un día más de vida. Javier Acosta, el hincha de Millonarios que tomó la decisión que le practicaran la eutanasia, reveló cuál fue la respuesta de su hija de casi doce años cuando le contó sobre su determinación.

Acosta, un apasionado por los colores azul y blanco, viajó en moto hace nueve años para ver un partido de Millonarios contra Cortuluá en la Liga Colombiana. Luego de los más de 90 minutos gritando a todo pulmón, Javier emprendió el viaje de regreso a Bogotá, pero sufrió un accidente, y cuando fue a levantar la moto, un bus le pasó por encima con las llantas de adelante y de atrás.

“Llevó nueve años en silla de ruedas gozándomela. Tengo mi carro, ando por ahí y ‘camellaba’ (trabajaba) por aplicaciones. Vivía mi vida normal. El problema comienza de hace cinco años para acá. Me fui a piscina a Melgar y literal se me pegó una bacteria en un glúteo. Esa bacteria fue tan densa que me llegó al hueso y he venido luchando cinco años contra eso hasta que digo: ‘¡No más!’“, le dijo Javier Acosta al programa ‘Impresentables’, de la emisora ‘Los 40’.

Acosta fue diagnosticado con osteomielitis, una enfermedad que genera una infección en los huesos, según la página especializada ‘Mayo Clinic‘. A este hincha de Millonarios le hicieron cirugías, lavados y raspados en los huesos para intentar encontrar una solución, pero hace 15 días le dieran una opción que lo llevó a tomar la decisión de solicitar la eutanasia.

“Me dijo la infectóloga que la bacteria que tengo es multirresistente, muy fuerte. Esa bacteria empezó en el glúteo izquierdo, pasó al derecho, ya la tengo en el fémur, en la pelvis y ahora me hizo metástasis en la sangre (…) Me dijeron que hay un tratamiento que puede durar año y medio por la vena, pero se pueden comprometer mis extremidades inferiores. Es decir, primeramente, desarticular o amputar una pierna, pero no me garantizaban que pudiera quedar limpio”, confesó Javier Acosta sobre el por qué tomó la decisión de la eutanasia.

El mensaje de despedida de la hija de Javier Acosta a su papá

Javier Acosta tiene una hija que está próxima a cumplir los 12 años, María Valentina Acosta, y en el programa ‘Impresentables’ le preguntaron cómo le explicó la decisión de la eutanasia que le van a hacer el viernes 30 de agosto a las 12:00 P.M. “Ella se limpia los ojitos y sabes qué me dice: ‘Papi mira, te voy a ser sincera, yo te amo, pero prefiero que estés en el cielo con papito Dios a que estés acá y verte sufrir en una cama retorciéndote de dolores’. Imagínese la madurez de mi hija”, sostuvo Acosta.

El hincha de Millonarios que pidió la eutanasia respondió qué cree que hay después de eso

“Soy fiel creyente que hay vida después de la muerte. Sé que me voy a encontrar con mis abuelitas y con mis amigos de la barra que, en su momento, los lloré porque me dolieron en el alma. Llevó 20 o 21 años en la barra brava (Comandos Azules) y pienso que me voy a encontrar con ellos, vamos a hablar de muchas cosas y voy a salir de tantas dudas de quién lo mató, de cómo lo mataron, de por qué fue. Soy fiel creyente que después de que me muera voy a descubrir muchas incógnitas“, le dijo Javier Acosta a ‘Impresentables’.

