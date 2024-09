La impresionante arenga de Dayro Moreno que todo jugador profesional debería escuchar

Dayro Moreno reapareció con todo el ánimo posible para sus compañeros en la previa al clásico vs. Deportivo Pereira.

Dayro sigue trabajando con el Once Caldas, es el líder natural y mano derecha del técnico Hernán Darío Herrera y parece que muestra todo su potencial para pelear por el título, pues el equipo blanco es líder con 19 puntos y cerca de la clasificación a cuadrangulares semifinales. Su arenga demuestra el día a día y el afán por salir siempre a marcar y ganar.

Por otra parte, Dayro Moreno, que quiere volver a la Copa Libertadores con el Once Caldas, sigue en carrera por alcanzar el récord de máximo goleador de Colombia en todas las competiciones. El número está en 346 anotaciones, teniendo en cuenta que Radamel Falcao García lo puede seguir aumentando.

Al final, el triunfo fue para Once Caldas gracias a un gol de Mateo García en el minuto 90+6, suficiente para que el equipo blanco quede en el primer puesto de manera parcial en la tabla de la Liga Colombiana II-2024.

En la previa al clásico contra Deportivo Pereira, por la octava fecha de la Liga Colombiana II-2024, pese a no marcar, Dayro Moreno reapareció con todo el ánimo posible para sus compañeros. Antes de salir al terreno de juego, el goleador histórico se dejó ver como capitán y voz de mando del equipo blanco. Sus gritos de apoyo retumbaron por el estadio Hernán Ramírez Villegas.

Hasta el momento, Dayro Moreno suma 229 goles y sigue aumentando la cifra en el primer lugar de goleadores del fútbol colombiano. La jerarquía del Once Caldas quedó demostrada en una espectacular arenga que le eriza la piel a más de uno. Muy pocas veces se filtran tales ánimos en un camerino del FPC. En esta ocasión, el tolimense es el gran protagonista.

Dayro Moreno es una de las figuras del fútbol colombiano y el alma del Once Caldas. El club de Manizales está en carrera por el título en la Liga Colombiana II-2024 y junto al máximo goleador de la historia del fútbol colombiano espera seguir dando la pelea y sumar su sexta estrella.

