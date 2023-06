Carlos Sánchez fue uno de los futbolistas más importantes de la Selección Colombia en sus últimos procesos que estuvieron a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018, es por esto que muchos hinchas de la ‘tricolor’, pero su paso por la Liga Colombiana no fue muy reconocido, tema del que habló el volante.

‘La Roca’, que actualmente juega en San Lorenzo de Argentina, habló en una entrevista para el programa ‘El Alargue’ de la emisora Caracol Radio, allí recordó su paso por Independiente Santa Fe, club en el que tuvo una aceptable participación, pero en el que no se sintió valorado.

“Con Santa Fe no se llegó a un acuerdo sobre el tema de valorar lo que uno es, es simplemente eso. Después hay muchas maneras, pero es más que todo eso. No es un tema que quería ganar millones ni un tema de plata”, confesó inicialmente el futbolista con una gran experiencia en el fútbol internacional.

Y después agregó: “Era un tema de que se me tuviera más en cuenta de lo que yo soy y pudiera aportar. Nunca he querido tener protagonismo, prefiero estar bajo perfil y hacer mis cosas, pero sí creo que podía haber aportado muchas cosas y no se me dio lugar”, sentenció el volante mundialista con Colombia.

