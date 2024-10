Deportivo Cali sacó un empate en condición de visitante ante Patriotas por la fecha 12 de la Liga Colombiana II-2024, resultado que no dejó muy contentos a los hinchas, debido a que se encontraban ganando y en los últimos minutos el cuadro boyacense consiguió la igualdad 2-2, teniendo 10 hombres en cancha, tras la expulsión de uno de sus jugadores.

Ante la pobre presentación del cuadro ‘verdiblanco’, uno de los apuntados es el entrenador Sergio Herrera, el cual, a pesar de no haber perdido todavía desde que asumió el equipo, sus decisiones a la hora de plantear los partidos y las modificaciones, han dejado mucho que desear en la afición y en algún sector de la prensa.

Lo que dijo Sergio Herrera

Después del final del partido, ‘Barranca’ se refirió a lo que fue la presentación de su equipo, pero una de las declaraciones que no gustó mucho a la hinchada, fue cuando aseguró que se habían llevado un buen punto, palabras que no cayeron bien, teniendo en cuenta que Patriotas es un rival directo por no descender, pero especialmente porque dejaron escapar la victoria ante 10 hombres.

“Queda ese sabor agridulce, pero vamos a rescatar las cosas positivas. Es un rival que por la idea de juego del técnico iba a elaborar bastante. Esperábamos muchas de las cosas que hicieron. Lastimosamente en un tiro de esquina para finalizar el partido, ellos logran el empate. Nuestros jugadores hicieron un esfuerzo grande jugando en una plaza que no es fácil. Hubiésemos querido llevarnos 3 puntos para las aspiraciones que tenemos de clasificar, pero nos llevamos uno que también es importante para nosotros”, dijo Sergio.

Sergio Herrera, técnico del Deportivo Cali. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

¿Por qué se defiende tanto el Cali?

Otro de los temas por los que es cuestionado Herrera, es porque el equipo se dedicó a defender ante Patriotas cuando estaban ganando, temas del que aseguró que “es el querer defender ese resultado. Los jugadores dentro de la cancha van retrocediendo… En la altura hay un desgaste diferente. No es hacer por hacer los cambios. Son defensivos porque ven el equipo muy atrás, pero siempre la orden era continuar atacando, controlar el juego, pero se hace difícil por las condiciones de la plaza”, indicó.

Y después agregó: “Son jugadores que en su momento nos iban a brindar un poco más de estabilidad en la mitad de la cancha. Se logró. Nos faltó tener un poco más el balón y controlar el juego otro poco. Sumamos un punto. Rescato esto, independientemente de los cambios o la forma en que llegó el empate de ellos”.

