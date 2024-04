Millonarios pasa la página luego del triunfo ante Junior de Barranquilla que lo colocó de nuevo en la pelea por la clasificación a cuadrangulares semifinales. Los dirigidos por Alberto Gamero viajan a la ciudad de Pereira y van por una nueva victoria que los consolide en el grupo de los ‘ocho’.

El equipo azul, pese al triunfo ante Junior en El Campín, vive un mar de polémica debido al mal arbitraje de Jorge Duarte, que no tiene escarapela FIFA. El mismo juez central reconoció todos los errores que cometió, que básicamente perjudicaron a Junior de Barranquilla y beneficiaron a Millonarios. Esa infracción que no pitó contra Edwin Herrera sacó al club barranquillero del partido y lo llevó al abismo.

La polémica no para y los videos y los análisis en las redes sociales hacen de las suyas, unos a favor de Millonarios y otros en contra, lo que supone un fuerte enfrentamiento incluso entre periodistas del interior y de la Región Caribe. Es solo un ejemplo de todo lo que produce un mal arbitraje que ataca directamente el marcador de un partido, sumando que era un juego trascendental y que había muchas cosas en juego. Por eso la fuerte molestia y la denuncia del ‘Tiburón’ contra los árbitros del país.

Los ojos se colocan en la fecha 18 y la polémica, lejos de irse, continúa. No más es ver las designaciones arbitrales y el partido Deportivo Pereira vs. Millonarios, que se jugará en el Hernán Ramírez Villegas, está en la mira.

Las designaciones FIFA que levantan sospechas en el Pereira vs. Millonarios

A tan solo dos fechas de finalizar el ‘Todos contra Todos’, la tensión es fuerte en Colombia y en medio de tanta polémica, es bueno revisar quiénes estarán por estas fechas bajo la responsabilidad de partidos claves. Según las designaciones arbitrales de la Federación Colombiana de Fútbol, el partido Deportivo Pereira vs. Millonarios no tendrá árbitro con escarapela FIFA y estará bajo el mando de Luis Delgado, de la escuela del Valle del Cauca.

Por ejemplo, se destaca el regreso de Wilmar Roldán, quien tendrá a cargo el clásico paisa Independiente Medellín vs. Atlético Nacional. Carlos Betancur estará en el Metropolitano en el juego Junior vs. Once Caldas, de los más importantes de la jornada. Deportes Tolima vs. Patriotas Boyacá, que poco define (a no ser por temas de descenso), será responsabilidad de Andrés Rojas. Santa Fe vs. América de Cali con Edilson Ariza, Fortaleza vs. Bucaramanga con Bismarks Santiago, Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas con Carlos Ortega y Deportivo Cali vs. Envigado con Alexander Ospina.

De los anteriores, los que portan la escarapela FIFA son Wilmar Roldán, Bismarks Santiago, Carlos Betancur, Carlos Ortega, Jhon Alexander Ospina y Andrés Rojas. Para muchos, Pereira vs. Millonarios debería tener designación FIFA, pues el equipo azul pelea por un cupo en cuadrangulares semifinales. Juzguen ustedes.

Designaciones arbitrales para la fecha 18 de la Liga I-2024

Deportivo Pereira vs. Millonarios FC

Central: LUIS DELGADO – VALLE

Asistente Nro.1: DIONISIO RUIZ – CÓRDOBA

Asistente Nro.2: JULIO SIERRA – SUCRE

Cuarto Árbitro: KELLY MARTÍNEZ – RISARALDA

VAR: LUIS TRUJILLO – VALLE

AVAR: JHON GÓMEZ – ANTIOQUIA

Junior FC vs. Once Caldas DAF

Central: CARLOS BETANCUR – VALLE

Asistente Nro.1: JAVIER ZEMANATE – HUILA

Asistente Nro.2: VÍCTOR WILCHES – BOYACÁ

Cuarto Árbitro: VANESSA REALES – ATLÁNTICO

VAR: FERNANDO ACUÑA – BOYACÁ

AVAR: HERMINZUL CALDERÓN – BOGOTÁ

Alianza FC vs. Jaguares FC

Central: JOSÉ ORTIZ – NORTE

Asistente Nro.1: JOSÉ PIEDRAHITA – ANTIOQUIA

Asistente Nro.2: DIEGO OSPINA – QUINDÍO

Cuarto Árbitro: JAINER DE HORTA – CESAR

VAR: JORGE GUZMÁN – NORTE

AVAR: FERNEY TRUJILLO – CASANARE

Independiente Santa Fe vs. América de Cali

Central: EDILSON ARIZA – SANTANDER

Asistente Nro.1: ROBERTO PADILLA – ATLÁNTICO

Asistente Nro.2: FABIÁN OROZCO – ARAUCA

Cuarto Árbitro: STEVEN CAMARGO – BOGOTÁ

VAR: MARÍA DAZA – NORTE

AVAR: YAHIR CARDENAS – META

Deportivo Cali vs. Envigado FC

Central: ALEXANDER OSPINA – QUINDÍO

Asistente Nro.1: ROBINSON MEDINA – RISARALDA

Asistente Nro.2: ELKIN CHARRYS – BOLÍVAR

Cuarto Árbitro: JULIÁN MUÑOZ – VALLE

VAR: LISANDRO CASTILLO – BOGOTÁ

AVAR: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Central: WILMAR ROLDÁN – ANTIOQUIA

Asistente Nro.1: JAVIER PATIÑO – META

Asistente Nro.2: JENNY ARIAS – BOGOTÁ

Cuarto Árbitro: ALEJANDRO MONCADA – ANTIOQUIA

VAR: LEONARD MOSQUERA – ANTIOQUIA

AVAR: ELKIN ECHAVARRÍA – ANTIOQUIA

Deportes Tolima vs. Patriotas FC

Central: ANDRÉS ROJAS – BOGOTÁ

Asistente Nro.1: RICHARD ORTIZ – QUINDÍO

Asistente Nro.2: CAMILO SÁNCHEZ –BOGOTÁ

Cuarto Árbitro: JAIRO MAYORGA – TOLIMA

VAR: MAURICIO PÉREZ – ANTIOQUIA

AVAR: JOHAN CASTRO – BOGOTÁ

Fortaleza CEIF vs. Atlético Bucaramanga

Central: BISMARKS SANTIAGO – ATLÁNTICO

Asistente Nro.1: MIGUEL ROLDÁN – ANTIOQUIA

Asistente Nro.2: YAIR PADILLA – MAGDALENA

Cuarto Árbitro: JUAN CUBILLOS – CUNDINAMARCA

VAR: KEINER JIMÉNEZ – CESAR

AVAR: WANDER MOSQUERA – ANTIOQUIA

Boyacá Chicó FC vs. Águilas Doradas

Central: CARLOS ORTEGA – BOLIVAR

Asistente Nro.1: JHON LEÓN – CALDAS

Asistente Nro.2: MAYRA SÁNCHEZ – VALLE

Cuarto Árbitro: MARY BLANCO – BOYACÁ

VAR: NEVER MANJARREZ – CÓRDOBA

AVAR: GEOVANNY PADILLA – BOGOTÁ

Deportivo Pasto vs. La Equidad

Central: LIZMAIR SUÁREZ – BOLIVAR

Asistente Nro.1: YEISON VÁSQUEZ – CALDAS

Asistente Nro.2: KEVIN AGAMEZ – BOLÍVAR

Cuarto Árbitro: HÉCTOR RIVERA – NARIÑO

VAR: LUIS PICÓN – ANTIOQUIA

AVAR: WILMAR NAVARRO – SANTANDER