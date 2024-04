Por ejemplo, Roldán tuvo a cargo el clásico vallecaucano entre Deportivo Cali y América, que estuvo lleno de tensión y con ambiente pesado en las gradas del Palmaseca, a tal punto que se tuvo que suspender por algunos minutos. Al orden público, se suman más decisiones polémicas, como el gol anulado de Daniel Torres contra Atlético Nacional o aquella anotación que validaron en un Envigado vs. América de febrero pasado con una mano muy clara.

Cabe recordar que Independiente Medellín alzó su voz de protesta por la designación de Nicolás Gallo para el partido contra Patriotas Boyacá. El DIM amenaza con la no presentación al partido si la Comisión Arbitral no cambia de árbitro para este compromiso que se jugará en el estadio La Independencia de la ciudad de Tunja.

Tras el viaje a Arabia Saudita, queda en duda el arbitraje colombiano para las próximas fechas de la Liga Colombiana, que como lo dice José Borda, serán claves y definirán los ocho clasificados a cuadrangulares semifinales. Agregando que junto a Roldán, los demás jueces que no estarán tienen la escarapela de la FIFA. ¿Habrá garantías?

