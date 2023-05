Mayer Cándelo no tuvo piedad con James Rodríguez luego de la entrevista que le dio a Win Sports y RCN donde habla sobre diferentes temas que en su momento fueron polémicos. La Selección Colombia, las salidas de Olympiacos y Everton, cuando le tocó ser suplente, las Eliminatorias, etc. El ex ‘10’ de Millonarios y el Deportivo Cali se destapó en el ‘Vbar’ y dejó un par de frases que dieron de qué hablar.

“Hicimos las cosas mal. No puede ser que no metamos goles en siete partidos. Con tantos jugadores buenos que tenemos es para que metamos dos o tres goles por partido”, dijo Mayer sobre las Eliminatorias.

Además, agregó y aclaró que: “no siempre puedo culpar a los demás. Yo me equivocaba y tengo que aceptar mis errores y por qué mi entrenador no me pone. Yo era muy rebelde y por eso no me ponían. O si llego tarde y mis otros compañeros están rindiendo, o si me lesiono mucho”.

También dijo que no solo es culpa de él, pues también ha hecho cosas buenas: “No juguemos a señalar solamente solo a James, porque también nos ha dado muchas alegrías, pero tenemos que ser realistas en que su rendimiento bajó por sus lesiones y por los conflictos que haya tenido. Es que James me parece a mí, con mucho respeto, porque lo quiero mucho como jugador, que es el niño malcriado de la casa de uno, que si usted no lo educó bien y ahorita se comporta mal, ahí sí le queremos dar fuete. Ya es tarde, uno es el que lo crió así”.

Finalizó hablando de las lesiones: “¿Por qué se lesiona tanto? Allá no estaba en un mundo como el colombiano, aquí muchas veces uno no tenía una pastilla. Allá tiene todas las comodidades y se les cuida muy bien”.