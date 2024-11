Independiente Santa Fe sacó un empate de la casa de Atlético Nacional y consiguió la clasificación a los cuadrangulares del Fútbol Colombiano . Al final del partido hubo un agarrón de los entrenadores Pereirano y Efraín Juárez, hubo un cruce de palabras que posteriormente cada uno dio su versión de los hechos.

El empate clasificó a los dos equipos que llegaron a 30 puntos en la tabla de posiciones y se ubican tercero y cuarto, respectivamente, después de América de Cali y Millonarios . El partido se vivió de manera intensa por parte de los dos entrenadores que querían conseguir la victoria.

El ambiente estuvo tenso durante los 90’ minutos y al final cada entrenador explicó qué pasó en ese momento que terminó captando la transmisión oficial del compromiso. Ninguno de los dos quiso agrandar el tema.

Las palabras de Pereirano tras el agarrón con Efraín Juárez

Por un lado, en rueda de prensa, el entrenador de Atlético Nacional no dejó agrandar lo sucedido y dio su versión: “nos saludamos, nos felicitamos. Él me agarró un poquito fuerte la mano, está fuerte, se ve que hace gimnasio, trabaja durante la semana. Cosas del fútbol, no hay nada que asustarse”.

Ya el técnico de Independiente Santa Fe esquivó la pregunta y respondió: “Después, lo demás, pues que saludé al entrenador en el final”.

Pereirano prefirió hablar del partido y entregó su balance el valioso punto conseguido en el estadio Atanasio Girardot: “Volvimos a sumar de visitante, siempre es bueno, llegamos a 30 puntos, quedan tres partidos. Algo que hemos generado con este grupo es el hábito de terminar un partido, volver a empezar y prepararnos para lo que viene. 30 puntos es importante y seguir en esta línea, intentando sumar lo máximo que se pueda”.

