Es que Millonarios no muestra un buen fútbol. Se ve perdido en la cancha, no tiene ideas en el ataque y deja muchos espacios en la defensa. Parece que el equipo azul perdió la memoria futbolística. Poco propone y muchas veces se vio amenazado por Atlético Bucaramanga. En la primera parte, el VAR revisó y salvó un penalti que el árbitro había decretado contra el ‘Embajador’. En el segundo tiempo, otro remate que sacó Álvaro Montero.

