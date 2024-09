Lo ocurrido este jueves 26 de septiembre en el Estadio Atanasio Girardot ha causado un inmenso revuelo en el fútbol colombiano. El encuentro entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla fue suspendido por el violento enfrentamiento entre hinchas. Por desgracia, no es la primera vez que esto sucede en este escenario.

La jornada del fútbol colombiano se ha visto manchada por un nuevo hecho de violencia entre fanáticos. Luego del segundo gol de Atlético Nacional, la situación se salió de control en las gradas del Atanasio Girardot, acabando en una pelea con armas blancas que dejó un saldo de más de 20 heridos.

Las imágenes del enfrentamiento entre los hinchas le han dado la vuelta al mundo en las redes sociales. Sin embargo, a los colombianos les recuerda a anteriores sucesos lamentables que tuvieron como escenario el estadio de la ciudad de Medellín.

Atlético Nacional vs. América de Cali (2023)

Atlético Nacional vs. Millonarios (2024)

Atlético Nacional vs. Bucaramanga (2024)

¿Qué sucederá con el partido entre Atlético Nacional y Junior?

El encuentro de este jueves fue suspendido al minuto 54′, justo después del segundo gol de Atlético Nacional. De momento, la Dimayor no ha anunciado una decisión sobre la reanudación o la cancelación oficial del partido tras los incidentes entre fanáticos.

El periodista, Juan Salvador aseguró que Junior de Barranquilla se prepara para pedir los puntos en el escritorio por la falta de garantías, ya que la logística del partido era responsabilidad de Atlético Nacional. Habrá que esperar para saber qué sucederá en el plano deportivo.

En cuanto a los responsables de los incidentes, se espera que las autoridades identifiquen y actúen en contra de los violentos. el secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa Mejía, emitió un comunicado anunciando que habrá consecuencias.

“El fútbol debe ser una fiesta en paz y la cultura del fútbol una apuesta colectiva. Pero si a alguien no le queda claro, entonces no cabe en esa fiesta: quienes haciéndose pasar por hinchas ocasionan estas situaciones y se comportan por fuera de la ley, no son hinchas sino delincuentes y deben ser tratados como tal. ¡Irresponsables! Habrá sanciones y se tomarán las medidas que se tengan que tomar” dijo por medio de sus redes sociales.

