No pasó los exámenes médicos: se le cayó un fichaje de lujo al Junior

Junior de Barranquilla vive momentos difíciles, de sebido a los pésimos resultados en las primeras jornadas de la Liga Colombiana y la derrota en la Copa Colombia ante el Cúcuta Deportivo, es por esto que desde la dirigencia están trabajando en conseguir un nuevo refuerzo para el equipo, antes de que finalice el mercado de transferencias.

En las últimas horas, se conoció que el cuadro ‘rojiblanco’ llegó a un acuerdo con el delantero Damir Ceter, quien jugó en la última temporada con el Bari de Italia, pero el jugador terminó su contrato con el conjunto europeo y quedó en condición de libre, por lo que negoció con Junior para vestirse de ‘tiburón’.

Hubo acuerdo entre las partes, pero lastimosamente, el futbolista no pasó los exámenes médicos y finalmente no llegará al equipo barranquillero, por lo que ahora el delantero colombiano empezó a escuchar ofertas de otros clubes del fútbol del exterior y así definir lo antes posible su futuro.

Cabe recordar, que el caso de Ceter no es el único de jugadores que no llegan al Junior por no pasar los exámenes médicos, algo que se ha vuelto común en el conjunto ‘rojiblanco’, algunos casos recordados fueron los de Rafael Pérez y el de Marlon Torres, entre otros.