Eduardo Luis López es uno de los narradores más exitosos de Colombia en la actualidad y con su particular forma de relatar se ha ganado el corazón de muchos fanáticos del fútbol profesional colombiano, así como también la desaprobación de muchos que no le gusta el estilo con el que él lleva a cabo los partidos.

‘El toxi relator’, como se hace llamar en el canal Win Sports, fue el líder del canal deportivo durante muchos años, pero para nadie es un secreto que desde la llegada de Javier Fernández, ‘El Cantante del gol’, Eduardo Luis poco a poco fue cediendo protagonismo en a la hora de narrar, pero ganó en otros espacios como el programa ‘Saque Largo’.

En una entrevista con Kienyke, Eduardo habló sin tapujos de su relación con ‘El Cantante’, la cual en las redes siempre se ha comentado que no es la mejor. “Nunca hemos sido parceros, y no fue fácil cuando llegó. “No es fácil ser el líder en algo y que alguien llegue para cambiar la situación. Yo me preguntaba si narraba mal o qué era lo que pasaba, sin embargo, lo acepté con humildad“, afirmó.

Además, ‘El Toxi’, contó una anécdota de lo que le dijo el entonces presidente de Win Sports, cuando llegó Javier Fernández: “A mí me llamó el presidente de Win en su momento, Jaime Parada, para una reunión y me dijo ‘vea, con usted es la única persona que voy a hacer esto, porque lo respeto mucho. Quiero que sepa que usted no va a perder su posición acá’. Y yo le dije: ‘No puedo hacer nada, pero lo único que le quiero decir es que a mí no me interesa ser rico, tener plata no es lo que me motiva a vivir, a mi me hace feliz ser protagonista, ser exitoso y el día que yo sienta que no soy ni protagonista, ni exitoso, me voy”.

Video de la entrevista completa de Eduardo Luis, hablando de ‘El Cantante del Gol’