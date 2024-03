"Óscar Julián e Imer Machado me acosaban y eran de tocarte los testículos", Harold Perilla

Impresionante relato del árbitro colombiano Harold Perilla y cómo sufría acoso sexual de varios compañeros. Sus palabras no dejan de impresionar y no se cansa de denunciar todo lo que presuntamente sucede en el interior del arbitraje colombiano. Cada frase parece más punzante que la anterior. Sus declaraciones vuelven a colocar entre ojos a todo el sistema que regula la Federación Colombiana de Fútbol y deja muy mal parado a reconocidos como Óscar Julián Ruiz e Imer Machado.

Las palabras de Harold Perilla caen en un momento más que dramático del arbitraje colombiano, envuelto en polémicas y con muchos escándalos de por medio. Como por ejemplo el gol de Junior de Barranquilla contra Pereira o el de Envigado ante América de Cali, donde presuntamente había fuera lugar y no era falta, respectivamente.

Aprovechando todos estos sucesos, Harold Perilla volvió a hablar muy duro sobre este tema y destapó muchos secretos de sus compañeros y del sistema como tal. Habló de acosos sexuales, pago de favores, excesos de confianza y casos de corrupción. Palabras mayores que deberían tener un poco más de rigurosidad e investigación.

Fuertes palabras de Harold Perilla contra Andrés Rojas

Precisamente, Harold Perilla habló de Andrés Rojas, el árbitro de la polémica en el Hernán Ramírez Villegas cuando validó el gol en presunto fuera de lugar deCarlos Bacca. El ya retirado, en diálogo con Alejandro Pino, lo señaló a él y comentó que hubo momentos en que frecuentaba a Óscar Julián Ruiz para poder escalar hasta ser árbitro FIFA.

“Andrés Rojas primero fue víctima, era evidente y luego terminó siendo FIFA. Rafael Sanabria nos contó un día en el Centro de Alto Rendimiento que Óscar Julián Ruiz está acosando a Andrés Rojas y no lo quiere dejar subir a FIFA. Él (Rojas) era de la ‘C’, y era invitado a pretemporada de la ‘B’ o la ‘A’, ¿Qué corona tenía él?”, dijo Harold Perilla.

“Andrés se quedó varios fines de semana en el apartamento de Óscar Julián, solos. ¿A qué va uno a la casa? Me invitó miles de veces, y siempre me lo dejó claro para qué yo iba. El tipo es muy evidente, le hace saber que usted le gusta… Evidentemente, le está diciendo ‘venga y acuéstese'”, agregó Perilla.

Perilla sobre Wilmar Roldán

Harold Perilla también habló sobre Wilmar Roldán, considerado uno de los mejores árbitros de Colombia actualmente. Roldán ha representado al país en Mundiales y torneos de primer nivel de la FIFA y es muy bien valorado en la Conmebol, sin duda es de los más reconocidos en Sudamérica y tiene la confianza para grandes eventos como Copa Libertadores.

“El señor Roldán lo cogió Julián desde los 18 años. También frecuentó la casa de Óscar Julián, seis, siete años, se quedaba el fin de semana y los testigos lo manifiestan. Después se sabrá todo lo que pasaba en las fiestas”, dijo Perilla en diálogo con Pino Calad.

Perilla sobre Óscar Julián Ruiz, Machado y Gallo

“Óscar Julián e Imer Machado me acosaban, ellos eran de tocarte los testículos, de tocar las nalgas, de llamarme todo el tiempo”, dijo Harold Perilla durante el diálogo.

“Estoy sentido, obviamente tomé una decisión de ser juez dentro y fuera de la cancha, pero no me quedaré callado, con la contundencia que denuncio es porque tengo pruebas, me han llegado demandas, pero han sido archivadas” agregó el exárbitro.

“Cuando salí del fútbol profesional, yo estaba en el puesto 2 del escalafón FIFA y Nicolás Gallo estaba en el 16 y subió, en algún momento el exárbitro Sanabria lo mencionó, de que Gallo iba a tener la escarapela, sobre este tema del tráfico de influencias”, lanzó Perilla sobre Gallo.

“La fiscalía es quien debe determinar qué clase de delitos hay en esta narración, pero no se hizo. Yo demostré que Óscar Julián no solo me acosaba a mí sino también a otros árbitros, hay testigos con pruebas de acoso sexual”, puntualizó.