Lastimosamente, en los últimos meses se han vivido hechos lamentables en el fútbol colombiano, en donde algunos jugadores o entrenadores han tenido que padecer amenazas por parte de aficionados, debido a los resultados de los equipos, el último de ellos fue el técnico del Deportes Quindío, Óscar Héctor Quintabani.

El cuadro ‘cuyabro’ es uno de los históricos del FPC se encuentra en la segunda división desde hace varios años, es por esto que sus aficionados están muy molestos con los futbolistas, cuerpo técnico y dirigencia, pero tristemente, los cuestionamientos han pasado a mayores y a amenazas.

En una entrevista para la emisora Caracol Radio, el entrenador Quintabani contó detalles del difícil momento que vivió en su casa, cuando varios hombres llegaron en 15 motos a amenazarlo por el rendimiento del equipo, hecho que puso en peligro no solamente a él, sino que a su familia.

“Anoche estaba mi hija asustada, le pregunto qué pasaba, estaba con unos amiguitos en la puerta de la unidad… En ese momento me llaman de portería, me comunican que había una cantidad de motos, 12 o 15 motos, todos con cascos, diciendo que querían entrar a mi propiedad, escribieron mi nombre, que me vaya, dibujaron un ataúd con la cruz a la vuelta”, contó el argentino.

El experimentado entrenador lamentó que este tipo de hechos se estén dando en el fútbol colombiano, más en los últimos tiempos, cuando se está volviendo muy constante, hecho que no había visto a lo largo de su extensa carrera en el fútbol de más de 40 años.

“A nadie le gusta que lo violenten y más, uno protege a los hijos. Anoche lógicamente las autoridades reaccionaron, tuve en mi casa a la gente de la Policía, un Coronel vino a ponerse a órdenes, voy a la Fiscalía a poner la denuncia”, reveló Óscar.

¿Cómo va el Deportes Quindío en el torneo de la B?

El cuadro de Armenia se encuentra en la décima posición en la tabla con 14 puntos en 11 partidos disputados, con un saldo de 3 victorias, 5 empates y 3 derrotas, con los que se encuentra por fuera de la zona de clasificación.

