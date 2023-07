Junior de Barranquilla sumó una nueva derrota en la Liga Colombiana, esta vez ante el Deportivo Independiente Medellín resultado que dejó muy molesta a la afición, especialmente por el pobre rendimiento que sigue mostrando el equipo atlanticense, por lo que las críticas le llueven al entrenador Hernán Darío Gómez.

La paciencia de la afición ‘rojiblanca’ se acabó y muchos piden la salida del ‘Bolillo’, no solamente por lo mal que anda el equipo, sino por la partida de algunos jugadores importantes, es por esto que el técnico no se quedó callado y envió ‘picante’ respuesta a los que solicitan que no continúe.

“Yo he manejado presión toda la vida, con Selecciones por todos los países y acá es igual. Piden mi cabeza por dos partidos, cuando cogimos a Junior de puesto veinte y casi entramos al octogonal. Yo no me pongo a pensar en irme, ahí las decisiones la toman los dueños”, dijo Hernán Darío.

Las palabras del ‘Bolillo’ no gustaron nada a los hinchas, por lo que cada vez se rompe más la relación con el entrenador, que ahora se medirá ante el Cúcuta Deportivo por los octavos de final de la Copa Colombia, duelo en el que tiene la obligación de ganar, ya que de no hacerlo, empezaría a peligrar su permanencia en club ‘rojiblanco’.

Aquí el video con las declaraciones del ‘Bolillo’: