Atlético Bucaramanga consiguió una importante victoria con lo justo ante el Deportivo Pasto por la fecha 7 de la Liga Colombiana I-2024, resultado que lo metió al grupo de los ocho en la tabla de posiciones, lo cual dejó satisfecho al entrenador Rafael Dudamel, el cual habló ante los medios de comunicación en rueda de prensa, allí dejó armó una polémica con su declaración.

Inicialmente, el técnico venezolano resaltó la importancia de conseguir los tres puntos, debido a que el equipo había realizado buenas presentaciones en otros compromisos en condición de local, pero no se logró el triunfo, por lo que destacó lo importante que es para los jugadores el poder sumar en el Alfonso López.

“Después del empate en Cali, sabíamos que hoy no había otra que sumar de a 3 en casa. Ya se nos habían escapado cuatro ante Millonarios y Once Caldas. No podíamos fallar en nuestra localía. Los jugadores lo interiorizaron y sabían que tocaba jugarlo como una final… Hubo momentos en que fuimos desordenados, pero es por ese ímpetu de ir por el resultado. El triunfo no tiene sustituto”, dijo Dudamel.

El vainazo a sus colegas de datos

Posteriormente, el entrenador del cuadro ‘Leopardo’ no se guardó nada y mandó una dura indirecta a los entrenadores que sacan los datos como excusa ante los malos resultados y no conseguir las victorias, por lo que indicó que la satisfacción la da el conseguir el triunfo y estar en puestos de clasificación en la tabla.

“Hay muchas cosas por mejorar. No soy un entrenador estadista, de cuántas veces pisé el área, de cuántas veces me pisaron el área, de cuánto tuvimos de posesión, no buscó excusas. Solamente estamos desde la tranquilidad del triunfo que nos ubica cuarto”, dijo Dudamel.

Se armó debate en las redes sociales

Las palabras de Dudamel no pasaron desapercibidas, ya que en las redes sociales muchos seguidores del fútbol colombiano aseguraron que las palabras de Rafael fueron directamente a algunos entrenadores como Lucas González, Jhon Bodmer, César Farías, entre otros, que han salido a algunas ruedas de prensa a mostrar los datos en los que han superado a los rivales, pero han perdido el partido.

