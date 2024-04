Por el momento, solo aparecen estas fotografías, pues ni el IDRD ni las autoridades distritales se han pronunciado por las condiciones de El Campín. Un dato no menor es que un poco más de 80 mil personas asistieron al recinto para escuchar a Karol G en vivo, que sin duda se convirtió en uno de los shows musicales más importantes de Colombia este 2024. Por otra parte, desde ya se anuncia otro concierto en el mismo lugar y las alarmas siguen latentes. El turno será para Silvestre Dangond, el próximo 18 de mayo, que ya tiene ‘Sold Out’ en la venta de boletos.

Una vez más, se abre el eterno debate sobre la decisión del IDRD de ceder El Campín para eventos no deportivos. Desde que se confirmó el alquiler del escenario para el concierto de Karol G, se activó la preocupación por los daños que podría tener el césped. Millonarios y Santa Fe, que son las instituciones que recurrentemente alquilan el estadio, ahora podrían sufrir las consecuencias de permitir montajes sobre el campo de juego.

City TV compartió algunas fotos de la gramilla de El Campín y pareciera que está muchísimo mejor, teniendo en cuenta que en tres días nuevamente se colocará a prueba con el partido de Santa Fe vs. Atlético Nacional, por la fecha 16 de la Liga Colombiana I-2024, considerado uno de los ‘partidazos’ del fin de semana en el fútbol colombiano, será prioritario poder tenerla lo mejor posible para el próximo fin de semana. Juzguen Ustedes. ¿Cómo notan la cancha del estadio?

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.