Juan Fernando Quintero, quien adelanta la concentración con la Selección Colombia para los partidos amistosos contra Estados Unidos y Bolivia, estaría definiendo su futuro y habría serios movimientos en este mercado de pases. No está del todo confirmada su continuidad en Racing de Avellaneda y podría estar de vuelta al fútbol colombiano. En las últimas horas, han existido posibilidades para Juanfer en el FPC.

Vale resaltar que Juan Fernando Quintero es otro jugador que salió de la ‘Cantera de Héroes’ de Envigado, y ha jugado en Atlético Nacional, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla. En este segundo semestre de 2024, podría estar firmando un nuevo contrato y no lejos de Antioquia. Según el periodista Francisco Vélez en su cuenta de X, Juanfer podría concretar un vínculo con el DIM, equipo del cual es hincha.

No se duda del compromiso de Juan Fernando con la camiseta de Racing. Luego de su polémica salida de Junior, regresó a una de las ligas que más lo vio brillar. El equipo de Avellaneda le abrió las puertas y el antioqueño se comprometió a mejorar su nivel allí. Ha tenido momentos de gran calidad y se ha podido ganar un puesto en el once titular del técnico Gustavo Costas. Sus condiciones siguen intactas y es otro de los nombres que sería un golpe en el FPC.

Juan Fernando Quintero, volante de Racing

“Cada vez más cerca Juan Fernando Quintero de su posible regreso al Independiente Medellín” Francisco Vélez.

Cadavid y su versión sobre el fichaje de Juanfer en el DIM

Por otra parte, Juan Felipe Cadavid también adelanta novedades sobre este posible fichaje en Independiente Medellín: “Hay un 85, 90, 95 por ciento que NO sea jugador del Medellín. Juanfer quiere, es hincha, le gusta el equipo, tiene una amistad real con los directivos del Medellín, que no es de intereses. El club lo ha intentado y el jugador ha expresado sus demandas, pero no hay acuerdo. El club le ha dicho ‘tenemos unos temas salariales, no lo vamos a poner en esos topes, pero no podemos llegar a lo que merece ganarse’. Hoy las partes están lejísimos”.

¿Situación familiar forzaría el fichaje de Juanfer en el Medellín?

Asimismo, Juan Fernando Quintero buscaría estar lo más cerca posible de su esposa. Más allá de la oferta económica y del proyecto deportivo, el objetivo es acortar la distancia con su pareja para brindarle todo su apoyo. Entre todo esto, cabe destacar que ambos tienen una pequeña hija.

Siendo así las cosas, Juanfer Quintero buscaría radicarse en la capital antioqueña. Eso lo coloca nuevamente en el radar de Independiente Medellín, el club de sus amores. Equipo con el que siempre ha tenido una gran relación. Hasta el momento, sigue lejos, pero hay versiones que acercan esta posibilidad.