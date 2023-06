El portero uruguayo Sebastián Viera confirma que se retira del Junior de Barranquilla luego de unos años llenos de gloria en el club ‘Tiburón’, donde fue campeón y uno de los líderes del plantel.

Los hinchas de Junior de Barranquilla lamentan la ida del ídolo, que ha dado algunas pistas de donde seguirá su carrera deportiva, pero es confirmado que no jugaría en ningún otro equipo del fútbol colombiano.

En unas recientes declaraciones a El Heraldo de Barranquilla, Sebastián Viera comentó algunos recuerdos con el Junior de Barranquilla, y uno de ellos es con el entrenador Alberto Gamero, quien dirigió al club ‘Tiburón’.

Se dijo, en el momento que salió Gamero, que Sebastián Viera había liderado una especie de ‘sindicato’ para sacar al entrenador del Junior. El portero cuenta que le dolió el silencio del ‘profe’.

“Yo me llevaba bien con el profe Gamero, que dijeron que le hicimos la rosca. Eso fue increíble. Cuando salió ese audio era mi cumpleaños y estábamos con los compañeros en casa, también estaba el Chusco Sierra, que era el asistente técnico. Nos reíamos. A mí me dolió mucho porque nos llevábamos muy bien. Yo compartía habitación con Aguirre y todas las noches jugábamos contra Gamero y el Chusco, que a veces se quedaba a dormir”, dijo Viera a El Heraldo.

“Me dolió que el profe no dijera que fuera mentira, pero no por eso voy a salir a hablar mal de él. Respeté su silencio, me la comí toda. Fue el primer momento en el que quise salir de Junior. Me aguantó mi esposa que estaba embarazada. Y no me fui, pero desde ahí siempre se habló eso”, agregó Viera a El Heraldo