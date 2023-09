Junior de Barranquilla ha tenido una mejora en su rendimiento desde la llegada del entrenador Arturo Reyes, el cual ha hecho algunas variantes en el equipo titular, que le ha servido para sumar puntos y estar en la disputa por meterse en el grupo de los ocho, pero a pesar de la mejora, también tiene algunos cuestionamientos.

El técnico del conjunto ‘tiburón’, habló en rueda de prensa, en la previa al duelo contra el Deportes Tolima por la fecha 14 de la Liga Colombiana II-2023, allí se refirió a varios temas, como cuál será el portero titular de ahora en adelante o si seguirá rotando a Santiago Mele y Jefferson Martínez, a lo que indicó que está tranquilo con los tres goleros que tiene.

También destacó la gran competencia que hay dentro del equipo, por lo que aseguró que “Yo veo un fuego interior en el grupo y cuando eso pasa uno se siente bien. Estoy seguro de que vamos a terminar haciendo un buen semestre” declaraciones con las que trató de mandarle un mensaje de tranquilidad a los aficionados.

El disgusto de Arturo Reyes en la rueda de prensa

En medio de los interrogantes, llegó un momento acalorado del entrenador Reyes con periodista, que inicialmente le preguntó por el planteamiento con 5 defensores en el duelo que terminó perdiendo ante el Boyacá Chicó, a lo que el entrenador le respondió al comunicador con una nueva pregunta, dejando en evidencia su malestar por la consulta.

“¿Qué es el planteamiento táctico para ti? Lo que cambió fue el módulo, pero no tuvo nada que ver en los goles, se vio bastante bien. Las mejores opciones de nosotros fueron con los carrileros. Yo los invito a que revisen”, le dijo Reyes al periodista, defendiendo el planteamiento que hizo en Tunja y asegurando que no fue defensivo.

El mismo periodista le hizo una segunda pregunta, sobre el supuesto enfrentamiento que había tenido con el jugador Pablo Rojas, a lo que Reyes dejó en claro que no es cierto: “En ninguna de las tres veces que he estado en Junior he tenido conflicto con algún jugador. Para mí es muy importante el ambiente y mi relación con todos es buena. Claramente, yo estoy acá para tomar decisiones”.

¿Cuándo juega el Junior ante Tolima?

El ‘rojiblanco’ se medirá contra el ‘vinotinto y oro’ el próximo domingo 24 de septiembre a las 8:20 PM, duelo que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de Barranquilla, válido por a jornada 14 de la Liga Colombiana II-2023, en donde los dos equipos están urgidos de un triunfo que los meta al grupo de los ocho.

