Santa Fe, uno de los equipos más tradicionales de Colombia, sigue sin técnico y avanza en la búsqueda para encarar lo que será el segundo semestre en el fútbol colombiano.

En días pasados, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, estuvo por el sur del continente americano intentando mirar técnicos argentinos o uruguayos para el club rojo, pero nada concreto se tuvo.

Hasta hoy, los máximos candidatos son colombianos, se dice que Hubert Bodhert y Leonel Álvarez encabezan la lista, pero parece que el entrenador venezolano César Farías es otro de los técnicos en la baraja.

En diálogo con Caracol Radio, César Farías afirmó que le gustaría dirigir a Santa Fe. Vale resaltar que en días pasados, salió por la puerta de atrás del Aucas de Ecuador luego de una terrible agresión a un jugador.

“Claro que es apetecible ir al fútbol colombiano y me encantaría dirigir Santa Fe, eso no quiere decir que me han llamado. Santa Fe es un grande de Sudamérica, no es cualquier equipo. Ha sido campeón de Sudamericana y en Colombia. Cuando comencé en la Selección (Venezuela) fui varias veces porque estaba Luisma (Seijas), después los enfrenté con Cerro Porteño y The Strongest. Sin duda sería algo muy positivo para nosotros, pero también me siento muy complacido de que se mencione mi nombre así no haya habido ningún contacto”, dijo César Farías en el VBAR de Caracol Radio.