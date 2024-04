El estadio El Campín de Bogotá, uno de los escenarios deportivos más importantes de Colombia y donde hacen de local Millonarios y Santa Fe, dos de las instituciones más importantes del fútbol colombiano. Este lugar ha sido testigo de muchas gestas del FPC a lo largo de los años, los títulos de azules y rojos son escenas que están en la mente de los fanáticos más fervorosos. Durante este 2024, la ilusión de título no ha sido excepción y ‘Cardenales’ y ‘Embajadores’ continúan en la pelea por volver a lo más alto, ya sea en junio o en diciembre próximo.

Incluso, otros grandes del país, como América de Cali y Atlético Nacional, también han tenido aforo en su totalidad en El Campín por su cantidad de hinchas en el interior del país. En este 2024, el escenario ha sido fundamental incluso para eventos no deportivos. Asimismo, los hinchas de Santa Fe despertaron nuevamente la ilusión por títulos y los de Millonarios siguen con la fidelidad que los caracteriza.

Según datos recopilados por el VBAR, en el Top 3 de asistencias a El Campín en lo que va de 2024, Millonarios tiene el primer lugar, cuando fue local en el más reciente derbi capitalino contra Santa Fe. Pero, en segundo y tercer puesto, la hinchada roja sorprende y se coloca por encima de los ‘Embajadores’.

Las mejores asistencias a El Campín son las siguientes. La mejor ha sido la del mencionado derbi de Bogotá, que tuvo 32.046 espectadores en las gradas del estadio. Santa Fe contra Deportes Tolima, en juego por la fecha 12 de la Liga, acumuló 29.829 hinchas y es segundo, y cierra el podio el más reciente clásico entre rojos y verdes, Santa Fe vs. Atlético Nacional, con 28.828, donde hubo empate 0-0 y un homenaje al técnico Gerardo Pelusso, campeón de la Copa Sudamericana 2015 en este mismo estadio.

En el Top 3, Santa Fe supera a Millonarios

Un dato no menor, pues muestra la fidelidad de ambas hinchadas en el 2024 y la tradición bogotana de asistir a El Campín a ver fútbol y acompañar al club. Pese a que Millonarios ocupa el primer puesto, no deja de sorprender la gente de Santa Fe, que demuestra que si el equipo va bien, ilusiona y da resultados, no faltará el apoyo en las gradas.

Por otra parte, no es un secreto que, a medida que avanzan los años, Millonarios se ratifica en el Top 3 de equipos más grandes de Colombia, y uno de los factores que lo tiene en este lugar de privilegio es su hinchada, considerada de las más numerosas de Colombia. En este caso, pareciera que el buen andar de Santa Fe les coloca gran competencia, tanto en la cancha, como en las gradas del estadio El Campín.