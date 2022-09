El colombiano no pasa su mejor momento en el conjunto argentino.

Racing no tuvo su mejor partido este viernes ante Estudiantes en la fecha 18 de la Liga de Argentina tras caer por la mínima diferencia en condición de visitante. Fernando Gago, estratega del club, fue criticado por la falta de fútbol de su equipo y por el nivel individual de algunos jugadores.

El conjunto donde militan los colombianos Johan Carbonero y Edwin Cardona son octavos con 28 puntos, cinco menos que el líder Atlético Tucumán. Pese a que los resultados no han sido malos, la prensa y los hinchas le han dado con todo a Edwin Cardona.

“Tiene más panza que yo después de parir”, este y otros comentarios han aparecido por los aficionados en redes sociales, quienes no aguantan más al colombiano. Critican no solo su estado físico, sino también el rendimiento en el terreno de juego, donde afirman que “camina la cancha”.

Su entrenador fue autocrítico y aceptó que el cambio de Cardona no fue la mejor decisión: “con el ingreso de Edwin Cardona buscamos tener juego asociado, con un buen último pase y dominio de balón detenido. Pero el equipo no tuvo buena circulación; no salió como esperábamos”.

Además de Cardona, Carbonero también fue blanco de críticas tras dejar con diez hombres a su equipo, luego de ver la tarjeta roja a los 67 minutos, cuando su equipo aún tenía opciones de conseguir el empate y llevarse por lo menos un punto.