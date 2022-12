El mundo del fútbol está de luto, tras conocerse el fallecimiento del que para muchos es el mejor futbolista de la historia, Pelé, por lo que muchas personalidades se han pronunciado sobre la triste noticia.

Uno de los que lamentó la partida de 'O Rei', fue el astro y figura de Portugal, Cristiano Ronaldo, que por medio de sus redes sociales, expresó su dolor por la muerte del único jugador que ha ganado tres copas del mundo.

"Mi más sentido pésame a todo Brasil, y en particular a la familia de Edson Arantes do Nascimento. Un mero "adiós" al eterno Rey Pelé nunca será suficiente para expresar el dolor que actualmente abraza todo el mundo del fútbol. Una inspiración para tantos millones, un referente ayer, hoy y siempre. El amor que siempre me demostraste fue recíproco en cada momento que compartimos incluso desde la distancia. Nunca será olvidado y su recuerdo vivirá para siempre en todos y cada uno de nosotros amantes del fútbol. Descansa en paz Rey Pelé", expresó CR7.

Otro que lamentó la muerte del crack brasilero, fue la figura de la Selección de Francia, Kylian Mbappé, que le dedicó unas bellas palabras: "El rey del fútbol nos ha dejado, pero su legado nunca será olvidado. RIP REY".