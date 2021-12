Un ídolo de Boca Juniors y voz autorizada del club carga contra el volante colombiano Edwin Cardona y los recientes actos de indisciplina en los que se vio involucrado con su compatriota Sebastián Villa y el peruano Carlos Zambrano. Cristian Traverso es clalro en su intervención en TyC Sports y no le perdona nada al volante perteneciente al Tijuana.

Tal parece que este acto de indisciplina que tuvo mujeres y alcohol de por medio según la prensa argentina, le pasará factura a Edwin Cardona, que estaría muy lejos de Boca Juniors para la próxima temporada. Ya pasó el plazo de la compra de su pase y lo único que queda es alargar el préstamo del jugador con el 'Xeneize'.

De lo contrario, a Edwin Cardona le tocará presentarse a Tijuana de México, club que resolverá el futuro del jugador. Otro que tambalea es Sebastián Villa, pues a este escándalo se une su poca participación con el club y el caso por violencia de género por el que fue acusado en Argentina. Panorama muy gris para ambos jugadores en el gigante argentino.

"Hay momentos para hacer cosas y hay momentos que no. Se cagan en Boca ustedes, muchachos. Se los dije hace un montón. Y se cagan en Boca también los que no toman las decisiones que tuvieron que tomar hace tiempo. Prefiero no necesitarlos, prefiero malvender a un jugador, prefiero dejarlo libre, prefiero no renovarle, prefiero que se vaya, a poner la institución en esta situación. Porque además vas arrastrando gente y ayer al pobre Battaglia lo ponen en un lugar donde tiene que dar la cara y decir algo. ¿Qué va a hacer el entrenador?", dijo Cristian Traverso en TyC Sports.