Sebastián Villa ha sido uno de los jugadores colombianos que más ha dado de qué hablar en el fútbol argentino en los últimos años, tanto para bien como para mal. Nadie duda de su talento y lo demuestra en el terreno de juego en cada partido, pero los escándalos han sido una constante en el último tiempo.

Aquí el video con la declaración (Minuto 22)

Las criticas por parte de la prensa y las hinchadas de los diferentes equipos no se han hecho esperar y, aunque la justicia argentina no ha dado ningún veredicto con respecto a las acusaciones que tiene el jugador por los casos de violencia de género y abuso sexual, en dicho país se lo recuerdan todos los días.

Este viernes se conocieron unas fuertes declaraciones por parte del periodista Pablo Carrozza, quien en una entrevista con el youtuber Ezequiel le dio con todo al colombiano que hoy viste los colores de Boca Juniors.

Ante la pregunta, ¿con quién no te sentarías a tomar un café y por qué? Carrozza contestó: “Con Villa no me sentaría, me parece un tipo que no debería estar en el fútbol argentino desde hace tiempo. No habría que darle lugar a esa gente. Los tiempos de la justicia no son los tiempos que nosotros queremos, y así hay unos cuantos jugadores, ese es mi límite”

El periodista finalizó diciendo que sería la única persona en el mundo con el que no se sentaría a tomarse nada: “Del fútbol, Villa me parece un tipo aberrante, no me sentaría a nada, nada, debe ser el único que lo veo por la calle y me genera un rechazo”.