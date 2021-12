El argentino José Néstor Pékerman fue nombrado como nuevo entrenador de la Selección Venezuela y por supuesto que el reconocido periodista Carlos Anotnio Vélez reaccionó al nombramiento. El técnico, en rueda de prensa, se acordó de la Selección Colombia y la recordó con emotivas palabras.

“Soy un enamorado de Colombia. Sigo con el corazón allá. Espero que sea lo mismo. Entonces no puedo comparar desde el afecto ni la parte humana, porque como le dije tengo todos los mejores recuerdos y el cariño de la gente de Colombia”, dijo José Pékerman al referirse a su paso por la Selección.

En su intervención en el programa Palabras Mayores de Antena 2, Carlos Antonio Vélez habló, como siempre, sin tapujos e hizo referencia al nombramiento de Pékerman en Colombia. De inmediato encendió todo con picantes palabras contra el técnico que clasificó dos veces a la Selección Colombia a un Mundial.

Las palabras de Vélez sobre Venezuela

"Venezuela tiene nuevo técnico, otro que lo saca del paro y del desempleo a 'Pékerman Crimen'. El segundo apellido es ese, ¿no? para que no se vayan ustedes a molestar. Yo soy Vélez Naranjo, él es Pékerman crimen", empezó diciendo en el programa Palabras Mayores, de Antena 2.

Y añadió: "Colombia lo sacó del desempleo. Él manejaba un taxi, se vino a Colombia y ahora es Venezuela el que lo saca de tres años sin empleo. A mí siempre me habían dicho que hay que tener cuidado porque todas las selecciones del mundo se pelean por ese grupo técnico, así nos tenían extorsionados. ¿Se acuerdan? Nos decían: ‘No, no, no vayan a hacer eso porque renuncia y hay miles de selecciones detrás de él. Italia, Alemania, España, todas las del Reino Unido, las árabes, las africanas, todos están detrás del técnico de Colombia en aquella época’. Pues se fue de aquí y no pasó nada. Lo ponían a sonar todos los días. Cambiaron de técnico Chile, Paraguay, Ecuador, el mismo Venezuela, cambiaron varios, lo ponían a sonar, lo ofrecían, nadie funcionó".