Tras caer en los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, las jugadores del Deportivo Cali denuncian actos racistas por parte de jugadoras uruguayas. En esta instancia, se enfrentaron con Nacional de Uruguay, donde las 'azucareras' cayeron 2-1 en el Manuel Ferreira de Asunción.

De esta manera, Nacional de Uruguay pasó a semifinales y se enfrentó a Corinthians de Sao Paulo, donde las uruguayas fueron goleadas 7-0 y las brasileñas pasaron a la final de la competencia, donde jugarán con Santa Fe de Colombia por el título en el Gran Parque Central de Montevideo.

En aquel partido del Cali contra Nacional, las cosas se le salieron de las manos a la juez Zulma Quiñónez, quien pasó desapercibido un penalti muy claro a favor de las colombianas y el juego terminó en grescas y peleas entre las futbolistas y los cuerpos técnicos. Según informes de prensa, una de las más atacadas fue Linda Caicedo.

El técnico del Deportivo Cali, John Albert Ortiz, hizo énfasis a lo sucedido, precisamente la gresca se dio por unas duras acusaciones de racismo en la cancha del Manuel Ferreira. La gerente del club, Vanessa Alipio también denunció en redes sociales lo acontecido.

"Todo fue dentro del partido, Linda no quiso decir porque fue a ella a quien más le dijeron cosas y la trataron mal. Primero le pegaron hasta más no poder y luego le decían: 'negra vas pa’ fuera, aquí no pasas negra, hueles feo'”, agregó el entrenador del Cali Femenino.