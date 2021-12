El sueño de Sebastián Villa de poder jugar en el fútbol de Europa estaría muy cerca de concretarse, ya que su actual club Boca Juniors ya tendría un acuerdo con un equipo para que se lleve al colombiano para el 2022.

Según informó el periodista Felipe Sierra, el equipo ‘Xeneize’ llegó a un acuerdo con el Dynamo de Moscú de Rusia para que se lleve los servicios del veloz atacante para el próximo año.

El negocio se habría cerrado por una millonaria cifra de entre 12 y 15 millones de euros, de los cuales el 30% serán para el Deportes Tolima, equipo que tiene aún ese porcentaje de los derechos del jugador nacido en el municipio de Bello, Antioquia.

De esta manera se terminaría una de las grandes novelas que tuvo el fútbol sudamericano a lo largo del 2021, cuando el jugador entró en rebeldía porque Boca no lo quiso vender al Brujas de Bélgica, lo que generó una fuerte pelea entre las dos partes y donde el más perjudicado fue Villa porque no pudo jugar durante unos meses. Además que la relación con una parte de la hinchada no terminó de la mejor manera.