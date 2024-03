Además de la hinchada, Sao Paulo adelanta actividades en el Torneo Paulista y ajusta detalles para su participación en el Brasileirao y la Copa Libertadores, donde siempre es favorito. Teniendo en cuenta estos datos y que James Rodríguez es una de las estrellas del club, no es para menos que el volante colombiano sea un motivo de búsqueda e interacción por parte de los hinchas.

Según ‘Deportes y Finanzas’ en X, en el mes de enero de 2024, Sao Paulo fue uno de los equipos con más interacciones en Brasil. Más exactamente, ocupó la tercera posición en el ranking con 60.4 millones de movimientos en temas digitales. Vale resaltar que el club paulista es uno de los más grandes no solo del fútbol brasileño, sino en el continente americano.

Tras el show en el Mané Garrincha, James Rodríguez espera mantener su buen nivel y aportar muchas más cosas en el ataque de Sao Paulo. Por otra parte, hay un dato que lo llena de mucha más responsabilidad, pues no hay duda que es uno de los jugadores más seguidos del fútbol brasileño. Los datos lo demuestran.

