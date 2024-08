Más allá de que César Augusto Londoño compartió el diálogo como un gracioso momento, las redes sociales no lo tomaron por ese lado y le reprocharon la forma en que desarrollo la entrevista, con nulidad en el idioma japonés y con poco inglés, pues fue notorio que la deportista podía desempeñarse mejor en el vocabulario universal (inglés).

César le dice que le hablé algo de Tatiana Rentería, pero en español, la deportista no le entendió nada. Ni siquiera el apellido de su rival. Algunas personas que estaban alrededor le ayudaron a Londoño y lograron destrabar un poco la charla con palabras en inglés y ahí Yuka ya entendía un poco más. Se supo que su ciudad de residencia es Tokio.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.