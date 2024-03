El mensaje del Coco Basile a Teófilo Gutiérrez: "Que no se mande más cagadas"

El paso de Teófilo Gutiérrez por el plantel de Racing fue polémico. El delantero colombiano fue protagonista de un gran escándalo con un arma de fuego en el vestuario de la ‘Academia’. Alfio ‘Coco’ Basile ha vuelto a contar la historia en televisión y tuvo un corto intercambio de mensajes con el jugador estando al aire.

La carrera de Teófilo Gutiérrez en el fútbol sudamericano ha sido brillante. Sin embargo, así como ha maravillado a los hinchas con sus goles, el colombiano ha sido protagonista de enormes polémicas. Uno de los escándalos más grandes del futbolista fue en su ciclo con Racing, siendo su entrenador el Coco Basile.

Luego de un clásico ante Independiente el 14 de abril de 2012, el delantero detonó un inmenso problema en el vestuario. Los futbolistas de Racing se lanzaron contra el jugador que vio la tarjeta roja en la derrota ante el ‘Rey de Copas’. El cafetero acabó sacando una pistola en pleno vestuario.

En el programa F90 de ESPN, el Coco Basile volvió a hablar sobre lo sucedido. El histórico DT argentino asegura que fue ese episodio el que lo llevó a alejarse de los banquillos. Vale recordar que esta fue su última etapa en el fútbol como entrenador.

Polémico episodio con Teófilo Gutiérrez

El Coco habló de lo ocurrido en ese clásico ante Independiente desde los instantes previos al partido. “Lo agarro yo (a Teo), con los compañeros y le decimos ‘no se te ocurra pelearte porque te van a buscar y te van a echar, nosotros tenemos que ganar este partido“.

El argentino relató cómo fue su entrada a los camerinos tras la derrota y la expulsión del colombiano. “Cuando llegó veo a dos jugadores míos boxeándolo y tenían razón yo también lo boxeaba, entonces saca del neceser la maquina y me apunta a mí y se armó un quilombo bárbaro“.

Basile aseguró que decidió retirarse como entrenador con este episodio. “Bajamos del micro y ahí le digo a mis ayudantes ‘he decidido largar la profesión’ porque le dije que no se peleen y se pelearon, no me dieron bola y a partir de ese momento largue el fútbol“.

Intercambio de mensajes en vivo

De manera totalmente inesperada, el ‘Pollo’ Vignolo recibió un mensaje de Teófilo Gutiérrez luego del relato del Coco Basile. El jugador de Real Cartagena le mandó saludos al entrenador y este le dio una graciosa respuesta. “Mándale un saludo, pero decile que no se mande más cagadas“.