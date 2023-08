Carlos Valderrama no solamente es uno de los referentes de la Selección Colombia, sino que también del fútbol sudamericano, es por esto que es palabra autorizada para hablar sobre lo que pasa en las diferentes selecciones, como lo ocurrido en el último Mundial en Qatar que ganó la Selección Argentina.

‘El Pibe’ habló en una entrevista para el diario ‘La Nación’ de Argentina, allí el histórico jugador de la ‘tricolor’ habló sobre diferentes temas, uno de ellos fue las polémicas declaraciones del atacante francés, Kylian Mbappé, en donde aseguró que el nivel de las selecciones sudamericanas estaba por debajo de las de Europa.

Pues tras el título de Argentina, Valderrama recordó lo dicho por la figura del PSG, al que criticó fuertemente y lo invitó a aceptar que se equivocó con sus palabras, además aseguró que espera unas disculpas por parte de Kylian hacia el fútbol sudamericano.

“No lo he oído diciendo ‘Me equivoqué’. Es que él nunca ha jugado en Sudamérica. Cuando uno se equivoca puede decir: ‘Sí señor, me equivoqué’, pero no lo he oído. Ahí está Sudamérica, con títulos y con fútbol ha dicho aquí estamos presente. Espero que algún día pida disculpas”, fueron las fuertes palabras de Valderrama para Mbappé.