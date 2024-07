Ex DT de Sao Paulo habló de su lío con James Rodríguez: "Mi problema con él fue particular"

James Rodríguez está siendo uno de los mejores jugadores de esta Copa América. Sin embargo, a muchos le sorprende el contraste de rendimiento que tiene el jugador en la Selección Colombia y en Sao Paulo FC. En medio del debate, ha salido el ex DT del club paulista, Thiago Carpini a hablar sobre el colombiano.

Si bien James Rodríguez está teniendo una presentación espectacular en la Copa América, su presente en Sao Paulo es muy diferente. El jugador ha tenido un año sumamente complicado en el club brasileño y casi no es tomado en cuenta por Luis Zubeldía.

A pesar que que Zubeldía no cuenta con James, el problema del colombiano no inició con el entrenador argentino. Thiago Carpini, que estuvo al mando del Tricolor entre noviembre de 2023 y abril de 2024, se refirió a su situación con el cucuteño durante su ciclo en el club.

Esto dijo sobre James Rodríguez

En el programa ‘Zona Mixta de Hernán’, Carpini resaltó lo llamativo de su cambio de rendimiento al momento de vestir la camiseta de la Selección Colombia. “James no jugó con Dorival y en otros clubes en los que ha estado ha tenido dificultades, pero en la selección nacional puede rendir, eso es algo que intriga a la afición, a la prensa y a nosotros también“.

James Rodríguez (IMAGO / Fotoarena)

Con respecto a su conflicto con el colombiano, el entrenador aseguró que fue un espectador de lo que ocurría entre James Rodríguez y la dirigencia. “Mi problema con James fue muy peculiar, porque a los pocos días de mi llegada se decidió que James ya no sería parte del contexto y se iría de Sao Paulo. Aun así llevamos a todos los deportistas a la Supercopa, lo invitamos a estar con nosotros y se negó, no fue. Después no sé por qué, fueron cuestiones internas del club, había que reincorporarlo y no volvería a irse“.

¿Fin de ciclo en Sao Paulo?

De acuerdo con la información de Gabriel García Grova, Sao Paulo está dispuesto a escuchar ofertas por la ficha de James Rodríguez. La buena actuación del jugador en esta Copa América puede servir como trampolín para conseguir un nuevo club, posiblemente en el fútbol europeo.