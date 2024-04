Hasta ahora, James tiene pocos minutos en 2024 con el club paulista. Hace poco no pudo estar en la derrota contra Flamengo, por molestias musculares, que lo han mantenido apartado de la acción. Con el nuevo entrenador, las cosas están listas para que el colombiano se gane la confianza y pueda triunfar.

