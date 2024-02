Hincha gruñón de River: "Borja no merece ser el 9"

Ha comenzado una nueva temporada del fútbol argentino y River Plate ha comenzado la Copa de la Liga Profesional a toda máquina. En sus primeros tres juegos suma un empate y dos victorias al hilo. En su más reciente presentación, vapuleó sin piedad a Vélez Sarsfield por 5-0, juego que tuvo como gran figura a Miguel Ángel Borja. El delantero cordobés se despachó con triplete y ha iniciado el 2024 completamente enchufado con el gol.

A pesar del gran inicio de año para Miguel Borja, parece que algunos fanáticos no están convencidos con el colombiano. Su triplete a Vélez tampoco calmó a algunos fanáticos que siguen empeñados en criticarlo con argumentos bastante absurdos. Uno de esos hinchas se hizo muy viral luego de dar unas confusas declaraciones sobre el ‘Colibrí’, a las afueras del Monumental.

“No merece ser el ‘9’ de River… solo hace goles en partidos de mi&%$#”

Luego de la gran presentación de River Plate en la Fecha 3 de la Copa de la Liga Profesional, un hincha del equipo de Buenos Aires se hizo muy viral en las redes sociales por unas insólitas declaraciones. Parece que el triplete de Miguel Borja le cayó bastante mal y aprovechó una entrevista a las afueras del estadio para pegarle, sin piedad y sin sentido, al colombiano.

“Borja no puede ser el ‘9’ de River: hace todos los goles debajo del arco. Primer partido por Copa Libertadores no le va a hacer gol a nadie importante. En los partidos importantes no puede jugar. Hace un gol debajo del arco y después tiene 4 0 5 jugadas para dar un pase claro y los erra… Es horrible”.

(VIDEO) Hincha de River, enojado con Borja por marcar 3 goles ante Vélez

No todo son críticas: Demichelis elogió a Miguel Borja

Aunque algunos les cueste ver la realidad, lo cierto es que Miguel Ángel Borja empezó el 2024 con mucha motivación. Algo cambió en su relación con Martin Demichelis y el DT está contando más con el colombiano de lo que se esperaba. Ese voto de confianza ha tenido respuesta positiva por parte del cafetero, quien está de racha y marcando goles en los primeros juegos de la temporada para River Plate.

“En este arranque se siente mucho más protagonista. Miguel necesita ese apoyo y confianza. Se la merece porque trabaja fantástico. Estando así es el mejor ‘9’ del fútbol argentino… me pone muy feliz que este así“, aseguró Demichelis en rueda de prensa.