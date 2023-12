El inicio de ciclo de James Rodríguez en Sao Paulo ha sido complicado. El volante colombiano aún no logra dar lo mejor de sí en el equipo brasileño y una parte de la fanaticada ya lo mira con escepticismo. El ídolo del club, Luis Fabiano ha salido a criticar fuertemente al capitán de la Selección Colombia.

Luego de sus pasos fallidos por Qatar y Grecia, James Rodríguez concretó su regreso al fútbol sudamericano firmando por Sao Paulo a mediados de 2023. Muchos esperan que el cucuteño regrese a su nivel, pero hay algunos que pierden la paciencia.

Luego de un inicio de ciclo accidentado tanto por el nivel futbolístico como por sus constantes lesiones, Luis Adriano ha salido a cargar contra el volante colombiano. La leyenda del club habló en ESPN Brasil sobre la actualidad del jugador y no se guardó absolutamente nada.

Los números de James Rodríguez con Sao Paulo

Desde su llegada en el mes de julio, James Rodríguez ha visto minutos en 14 partidos en todas las competiciones. El exjugador de Real Madrid y Bayern Múnich anotó solo un gol y dio 3 asistencias, lo que demuestra el complicado momento que atraviesa tras su vuelta a Sudamérica.

Los primeros meses del jugador también fueron opacados por las lesiones. Los problemas físicos impidieron al volante tener continuidad en los últimos meses. De hecho, el colombiano se perdió los últimos encuentros del Brasileirao, competencia en la que quedaron en la plaza número 11.

Dura crítica de Luis Fabiano

Luis Fabiano, ídolo de Sao Paulo con pasado en FC Porto y Sevilla, se refirió a la situación de James Rodríguez en medio de la incertidumbre sobre su futuro. El brasileño no se guardó nada y fue sumamente crítico. “Para mí, James es un problema. Con las exigencias de ser titular, es un problema“.

El exjugador cuestionó el presunto trato preferencial que estaría teniendo el capitán de la Selección Colombia. “¿São Paulo será rehén del jugador? El tipo juega mal dos partidos, ¿y lo van a mantener? ¿Y la plantilla? Es un problema si Dorival lo permite“.

“Tiene que ser titular si se lo merece, si juega más que los demás, si tiene las condiciones, si está rindiendo mejor. Exigirlo porque ‘soy James’, no estoy de acuerdo” concluyó el exdelantero, que fue campeón de la Copa América con Brasil en 2004.

Futuro en el aire

En una entrevista reciente con SBT, Julio Casares, presidente de Sao Paulo dejó en claro que James Rodríguez está en la planificación del club para la próxima campaña. Sin embargo, las palabras del propio futbolista dejaron su futuro en el aire.

“Me gusta hablar del presente, de la vida cotidiana. No sé qué pasará en 2024, el fútbol cambia mucho. Un día estamos aquí, otro día estamos en otro lugar. No lo sé, me gusta hablar del presente, y el presente es el ahora. Intentaré estar bien para ayudar al equipo, me quede o no” dijo ante Globo Esporte.