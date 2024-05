El mediocampista colombiano no aguantaría más la situación con el nuevo entrenador.

James Rodríguez no la ha pasado bien en los últimos días con São Paulo, ya que la llegada del nuevo entrenador Luis Zubeldía, no mejoró el ambiente del colombiano en el club, por el contrario, el argentino se ha mostrado muy fuerte en sus decisiones y no tiene en sus planes contar mucho con el volante de la Selección Colombia.

“Yo tomo decisiones con base a lo que veo y por eso estoy aquí, para tomar decisiones. Si James no está, es porque otros compañeros tienen que estar”, dijo Luis en una de las últimas ruedas de prensa con el ‘Tricolor’, sentenciando así que Rodríguez no es una de sus prioridades y que la tendrá complicada para poder jugar.

Aunque el ’10’ ya se recuperó de la lesión que sufrió en las últimas semanas, no fue tenido en cuenta para el partido ante Cobresal de Chile por la cuarta fecha Copa Conmebol Libertadores, determinación que no ha gustado nada al futbolista ‘cafetero’, el cual tomaría una radical decisión de cara a su futuro en el club.

James Rodríguez saldría de São Paulo

Ante el difícil ambiente con el técnico Zubeldía, el volante colombiano habría tomado la radical decisión de salir de São Paulo, así lo informó el periodista Felipe Sierra, que en su cuenta de X, indicó que James se sentaría a negociar en las próximas horas la recesión de su contrato con el club, en búsqueda de nuevos caminos y poder encontrar continuidad.

James Rodríguez con Sao Paulo. foto: Imago.

Además, el entorno de James estaría ya en búsqueda de encontrar un nuevo equipo para el mediocampista: “São Paulo y James Rodríguez se reunirán en los próximos días para buscar un acuerdo de rescisión. El círculo del colombiano ya le está buscando nuevo equipo. Su contrato vence en junio de 2025, pero esperan llegar a un punto donde ambas partes se beneficien”.

James en búsqueda de continuidad

Ante la dificultad de poder jugar en São Paulo, una de las preocupaciones que tendría James, sería que pondría en riesgo su convocatoria a la Selección Colombia para la Copa América, ya que faltan pocos días para que inicie la competición y llegaría sin ritmo de competencia, algo que sin duda preocupa al entrenador, Néstor Lorenzo.