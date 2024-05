Cuando todo apuntaba a que James Rodríguez empezaría a sumar más minutos con el nuevo entrenador de Sao Paulo al recuperarse de una lesión más pronto de lo esperado, llegó una noticia inesperada por la no convocatoria del jugador colombiano al último partido del equipo brasilero. ¿Qué pasó? Luis Zubeldía lo explicó todo.

Sao Paulo presentó de manera oficial a Zubeldía como nuevo entrenador el 22 de abril y en la conferencia de prensa el nombre de James dijo presente. Al DT argentino le preguntaron cómo iba a utilizar al volante colombiano y la advertencia fue clara y contundente.

“Es importante tener a todos los jugadores en el mejor nivel posible llámese como se llame. Cada jugador necesita una atención particular de parte del grupo de trabajo, pero todos los jugadores tienen que pensar en función del equipo. El equipo está por encima de cualquier nombre, pero no todos los seres humanos somos iguales”, dijo Luis Zubeldía sobre James Rodríguez y lo más picante estaba por llegar.

James se recuperó de una lesión en el muslo y sumó los primeros minutos de juego en la era de Zubeldía como DT de Sao Paulo al ingresar al minuto 40 del segundo tiempo en el empate sin goles contra Palmeiras del 29 de abril. El siguiente partido era por la Copa de Brasil, el escenario perfecto para que Rodríguez sumara más minutos, pero no apareció en la convocatoria.

James (der.) en el empate de Sao Paulo vs. Palmeiras. (Foto: Imago)

Llegó la quinta fecha de la Liga Brasilera y por segundo partido consecutivo James Rodríguez no apareció en la convocatoria y tampoco estuvo en la lista de lesionados. ¿Qué pasó? “Estoy aquí para tomar decisiones. Si James no está aquí es porque creo que otros compañeros necesitan estar aquí. Entiendo que de un jugador como él siempre se hablará, pero tengo clara mi profesión, mis responsabilidades. Un entrenador vive para tomar decisiones“, afirmó el entrenador de Sao Paulo tras la victoria por tres goles a uno contra Vitória.

James le responde a la no convocatoria del DT Sao Paulo con tres palabras

Tras la explicación sobre por qué no lo convocó el entrenador de Sao Paulo para la fecha 5 de la Liga Brasilera, James respondió a su no convocatoria con tres palabras y un video entrenando. “Así me gusta”, publicó Rodríguez con un emoji que decía “pronto”. ¿Mensaje para Luis Zubeldía? Mmm…

James entrenando. (Foto: Instagram / @jamesrodirguez10)

Carlos Antonio Vélez no depara buenas noticias para James en Sao Paulo

“Jugaron ante Vitória, ganaron tres a uno y James no apareció ni si quiera en el banco de emergentes. Lo que es grave, muy grave es que no aparezca tampoco en el listado de seis lesionados que entregaron. Entonces, la prensa asegura que ya se decidió que en junio saldrá del equipo. Eso parecía una muerte anunciada, la llegada de un técnico con tanta intensidad es muy complejo, para eso es no es bueno, él es bueno para otras cosas. Pero cuando se trata de intensidad como se juega ahora en Europa y como están jugando muchos equipos en Latinoamérica, él realmente no es operativo”, dijo Carlos Antonio Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’, del 6 de mayo.