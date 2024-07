El mercado de pases avanza y el futuro de Juan Guillermo Cuadrado sigue siendo una incógnita. El colombiano es agente libre tras el final de su contrato con Inter de Milán y, luego de las vinculaciones con América de Cali, el defensor aparece en el radar de un gigante sudamericano.

Juan Guillermo Cuadrado está en busca de un nuevo equipo luego de una temporada para el olvido en Inter de Milán a causa de sus lesiones. Han sido muchos los rumores en torno al lateral, siendo América de Cali el club que más ha sonado como posible destino.

Ahora, en medio de la incertidumbre, ha aparecido un gigante del fútbol sudamericano como posible destino. Se trata de nada más y nada menos que Boca Juniors, club que podría aprovechar su condición de agente libre para dar un golpe en el mercado.

¿Boca acelera por Cuadrado?

“Hay un jugador que Boca está tratando de convencer para que venga a jugar al fútbol argentino. Actualmente, está jugando en el extranjero y acaba de quedar libre de un club muy importante a nivel mundial… juega como lateral, volante y en algún momento también ha jugado como extremo y es colombiano” dijo el periodista Roberto Leto, en DSports.

En el entorno de Boca no hay consenso con respecto al interés en Juan Guillermo Cuadrado. El periodista, Emiliano Raddi asegura que el colombiano no está en el radar del Xeneize en este momento. “En Boca te dicen que Cuadrado no es opción“.

Cuadrado con la mira en Europa

Días atrás, el accionista mayoritario de América de Cali, Tulio Gómez reveló una conversación que tuvo con el lateral colombiano. “Me encontré a Cuadrado en el aeropuerto y le dije, vamos para Colombia, me respondió que aún le faltaba un par de años en Europa“.

De momento, el único club europeo que suena como posible destino para el jugador es el Fenerbahce de José Mourinho. Habrá que esperar para saber si el veterano recibe alguna otra oferta en el ‘Viejo Continente’. La opción de Boca sería, sin dudas, muy tentadora en caso de volver al fútbol sudamericana.