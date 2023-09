La derrota de Sao Paulo ante Fortaleza en el Brasileirao ya es página de ayer y el equipo está concentrado en afrontar el duelo definitivo en la gran final de la Copa de Brasil 2023. Se juegan el título en casa y tienen la serie a favor luego de dar el golpe en Rio de Janeiro tras vencer a Flamengo en el duelo de ida por 0-1. Sin embargo, no hay noticias alentadoras para James Rodríguez de cara a este importante juego.

Hace apenas 2 meses que llegó James Rodríguez al fútbol de Brasil y el colombiano ya está ante una imperdible oportunidad de festejar su primer título con Sao Paulo. Se juega la final de la Copa ante Flamengo, pero el ’19’ no estaría en los planes del DT para este juego, al menos desde el pitazo inicial.

James Rodríguez sería suplente en la gran final de la Copa de Brasil 2023

Como ha venido siendo recurrente en sus últimos años de carrera, James Rodríguez sería relegado al banco de suplentes en Sao Paulo y no jugaría como titular en la final de Copa ante Flamengo. Su DT, Dorival Júnior, dejó claro que el colombiano apenas está recuperando su mejor estado de forma. Tras jugar los 90 minutos ante Fortaleza, el mediocampista no está listo para ocupar un lugar en el once prinicipal del equipo paulista.

“Veo muy buenos jugadores. James está recuperando mejores condiciones; Alexandre viene de una grave lesión que le tuvo apartado de los terrenos de juego durante mucho tiempo. Hay que tener paciencia y entender que no volverán a ser lo que eran”, expresó Dorival Júnior tras la derrota con Fortaleza en el Brasileirao.

James con Sao Paulo: figura ante Fortaleza, a pesar de errar un penal

Por primera vez desde que llegó a Brasil, James Rodríguez fue titular y jugó los 90 minutos de partido en la derrota ante Fortaleza. Al final, el balance de su participación en este juego fue bastante agridulce. Sin duda alguna, el colombiano fue el mejor de Sao Paulo en ese duelo, anotó su primer gol en el Brasileirao, pero falló su segundo penal consecutivo con el elenco ‘Tricolor‘.

En ese duelo estuvo muy participativo y Sao Paulo pudo ver, por primera vez, la mejor versión del cafetero. Se asoció con todos su compañeros, tomó los hilos del equipo en el medio y siempre mostró una actitud propositiva para lanzar a su equipo al ataque. Al final, la derrota acabó opacando la sobresaliente actuación de James Rodríguez.