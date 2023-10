Boca Juniors vs. Fluminense: Wilmar Roldán pitará la final de la Copa Libertadores 2023

Wilmar Roldán, considerado uno de los mejores árbitros del mundo, pitará la final de la Copa Libertadores 2023 entre Boca Juniors y Fluminense, que se jugará en el mítico Maracaná de Río de Janeiro el próximo 4 de noviembre. La Comisión Arbitral de la Conmebol prefirió darle el visto bueno al colombiano y así el antioqueño sumará otro magno evento a su larga carrera como juez central. Asimismo, aumenta la cuota del país en uno de los partidos más importantes del año en el planeta.

No era un secreto que Wilmar Roldán podría ser el elegido, cuenta con un gran respaldo en la Conmebol y se ha podido ganar un lugar de privilegio en la región. Siempre está en las listas para encargarse de los juegos más dramáticos o calientes de Sudamérica, donde normalmente puede solucionar e imponer el orden.

Será la cuarta final de Copa Libertadores que dirigirá Wilmar Roldán tras nueve años de ausencia, pues ya lo había hecho en 2012 en la vuelta de Corinthians vs. Boca Juniors y en 2013 en Atlético Mineiro vs. Olimpia; más la ida de 2014 entre Nacional de Paraguay y San Lorenzo y ahora la única entre Fluminense vs. Boca.

La terna arbitral que lo acompañará será toda colombiana. El primer asistente será Alexander Guzmán y el segundo Dionisio Ruiz. El cuarto árbitro es Andrés Rojas y el quinto Wilmar Navarro. La cuota en el VAR será chilena: Juan Lara; Angelo Hermosilla en el AVAR 1 y Edson Cisternas en el AVAR 2.

Wilmar Roldán, final de Libertadores 2023, merecida responsabilidad

Se podría decir que es un llamado que Wilmar Roldán merece. El juez antioqueño ha demostrado ser el más idóneo y preparado entre el gremio del arbitraje en Colombia y uno de los más reconocidos de Sudamérica. Ha podido demostrar sus capacidades en cada jornada de Eliminatorias, Copas América, Libertadores o Sudamericana, donde siempre está presente. Tanto brasileños como argentinos podrán contar con un árbitro de recorrido y hasta con Mundiales en su larga trayectoria.

Aumenta la cuota de Colombia en la final de la Copa Libertadores 2023

De esta manera, aumenta el número de colombianos que estarán presentes en la final de la Copa Libertadores 2023 en el Maracaná. Por el lado de Fluminense, harán acto de presencia los volantes ofensivos Yony González y Jhon Arias. Mientras que por el lado de Boca Juniors estarán el lateral Frank Fabra y el volante central Jorman Campuzano.

A estos cuatro jugadores se suman Wilmar Roldán y todo el grupo de árbitros: Alexander Guzmán, Dionisio Ruiz, Andrés Rojas y Wilmar Navarro, para un total de nueve compatriotas en la final de la Copa Libertadores 2023.

