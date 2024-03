El pasado 17 de marzo, Sao Paulo selló su eliminación temprana en el Torneo Paulista, tras perder por penales ante Novorizontino. Ese partido desató una nueva polémica en Brasil con James Rodríguez, quien solo jugó los últimos 10 minutos del partido y no entró en la lista de jugadores para cobrar en los penales. Desde Brasil aseguran que el colombiano ya tiene problemas con el DT, Thiago Carpini.

Dicho partido desató un enorme debate en Brasil por James Rodríguez. Muchos quieren saber la razón por la que el colombiano no tiene más minutos de juego con Sao Paulo. La respuesta no tardó en llegar y vuelve a dejar al astro cafetero en tela de juicio. Estaría exigiendo un trato preferencial y el DT no está dispuesto a darle gusto.

“James Rodríguez no está comprometido con el equipo”

La pregunta que se hacen en Brasil es sencilla y clave a la vez: ¿Cómo es posible que un jugador como James solo este para jugar 10 minutos con Sao Paulo? Tras la derrota con Novorinzontino por penales (donde el colombiano no cobró), se empezó a averiguar por lo que ocurre en la interna y las respuestas no son nada alentadoras. Otra vez aparecen señalamientos de “rebeldía” y “malas actitudes” por parte del cafetero.

Según reveló el medio ‘Gazeta Esportiva’ en Brasil, la razón por la que Carpini no le da más minutos a James es por su “falta de compromiso” con el equipo. Dicen que no se le ve a gusto con los entrenamientos y que tampoco cumple con los ejercicios. Físicamente, no está bien y esa es la razón por la que el DT no cuenta con él. En resumen: no tiene aptitudes para competir al más alto nivel.

James estaría exigiendo un trato diferente por parte del DT

En ese mismo programa, también revelaron que el colombiano muestra su disgusto porque no lo tratan como deberían. Según la información de ‘Gazeta Esportiva’, James Rodríguez presumiría de su pasado en Europa, exigiendo al cuerpo técnico que lo deje jugar por su rótulo de “estrella”.

Una acusación muy grave, teniendo en cuenta toda la novela que protagonizó James Rodríguez en pretemporada. Tras pedir su salida apresurada, aseguraron que él pidió disculpas y se retractó de su deseo de irse. Prometió quedarse para luchar por un lugar por la titular.

Los nuevos señalamientos en contra del ’10’ irían en totalmente en contra de lo que se dijo en principio. ¿Falto James Rodríguez a su palabra?