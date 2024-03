Este domingo 10 de marzo se jugó un partidazo en La Bombonera entre Boca Juniors y Racing. La Academia sufrió una dura derrota 4-2 en el feudo xeneize, siendo Juan Fernando Quintero uno de los protagonistas del equipo. El volante colombiano tuvo un tenso cruce con un periodista.

En el marco de la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, Racing visitó a Boca Juniors en uno de los clásicos locales. Fue un verdadero partidazo entre dos de los grandes del fútbol argentino. La Academia tuvo argumentos para ganarlo, pero se les acabó escapando todo en la última media hora.

Estando íntimamente vinculado con River Plate, los partidos ante Boca tienen un gran significado para Juanfer. El colombiano, que fue silbado por la afición local, fue uno de los mejores de su equipo, anotando el primer gol al minuto 33′ y asistiendo el segundo al 47′.

A pesar de esto, Racing no logró aguantar el resultado y terminaron perdiendo el partido. La decepción era notoria en los rostros de los futbolistas del equipo de Avellaneda y Quintero acabó estallando en su salida del estadio tras la pregunta de un periodista.

La dura respuesta de Juan Fernando Quintero

Juan Fernando Quintero atendió a la prensa tras la derrota en La Bombonera. Un periodista presente en el lugar cuestionó al jugador por la forma en la que se le escapó el partido a Racing tras un gran primer tiempo. “¿Se escapa por no saber manejar los tiempos del partido?“.

“¿Tiempos de qué? ¿Cuáles tiempos? El tiempo es el mismo, el tiempo no para, sigue. No sé a qué se debe esa pregunta. Te estoy diciendo desde el principio que son detalles, estos partidos se definen así. No tiene nada qué ver con el tiempo” respondió el colombiano.