Muchas cosas se dijeron durante el tiempo en el que Lucas González estuvo lejos de los banquillos. Estuvo en la baraja de la Selección Colombia juvenil luego del fracaso de Héctor Cárdenas con la Sub 23, además de un posible acercamiento con la Sub 20. Además, se habló de que Alianza FC, con actual competencia en la Copa Sudamericana, también podría ser una posibilidad.

Una linda oportunidad para que Lucas González siga trayendo experiencia como técnico en propiedad y así continúe consolidándose como uno de los mejores entrenadores de Colombia en la actualidad. Durante el 2023, estuvo en los dos semestres en cuadrangulares semifinales. En el primero, cumplió las expectativas con Águilas Doras, mientras que con América también clasificó, pero no alcanzó a ser finalista.

