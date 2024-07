Apenas han pasado dos días desde que se dio la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024 y Colombia ya firmó una jornada que pasará a la historia en el deporte nacional. Las encargadas de darle una gran alegría al país fueron las jugadoras de la Selección femenina. Por primera vez en la historia, ganaron un partido en las justas tras derrotar a Nueva Zelanda por 2-0. Segundos antes de que empezara este duelo, se vivió un momento sublime que llena de orgullo a todo el país.

Como es tradición en el fútbol, antes de cada juego se realizan los actos protocolarios correspondientes. Esto no es excepción en los Juegos Olímpicos para el fútbol masculino y femenino. Antes de que suene el pitazo inicial, los países entonan su respectivo Himno Nacional ante la mirada del mundo entero. La ‘Superpoderosas’ vivieron este momento con mucha emoción y dejaron una imagen que demuestra el orgullo de ser colombiano.

La reacción de las jugadoras cuando cortaron el Himno de Colombia

En las más recientes ediciones de los Juegos Olímpicos, se ha vuelto costumbre que la organización acorte los protocolos de algunos deportes. En el caso del fútbol, colocan una versión corta de los cánticos patrios para que este momento no se extienda. Esto con el único objetivo de no trastocar la apretada agenda de transmisión del resto de disciplinas que tienen protagonismo en las justas deportivas. Sin embargo, esto es algo que no ha resultado nada bien.

La Selección Colombia femenina estaba entonando las estrofas del Himno Nacional cuando el sonido fue cortado de manera abrupta. A pesar de esto, todas las jugadoras permanecieron en fila y continuaron entonando las líneas del cántico patrio. A todo pulmón y con la mano en el pecho, siguieron cantando y nada más las interrumpió. Las cámaras enfocaron este solemne momento que no tardó en volverse viral en las redes sociales. ¡Orgullo total!

(VIDEO) Así cantaron las jugadoras de Colombia el Himno, sin sonido en el estadio