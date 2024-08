Este jueves 8 de agosto hubo actividad en las pruebas de atletismo en los Juegos Olímpicos de París 2024 y hubo un hecho totalmente inesperado. Noah Lyles, uno de los grandes favoritos a ganar los 200 metros planos, tuvo que ser atendido por el cuerpo médico y dio positivo a las pruebas de COVID.

El COVID fue el gran condicionante de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, edición que se desarrolló en plena pandemia. Ahora todo ha vuelto a la normalidad, pero el coronavirus sigue siendo un problema latente en esta edición de la gran cita olímpica.

Este jueves se corría la final de 200 metros planos masculinos y Noah Lyles acabó en la tercera posición (19.70), por detrás de Tebogo (19.46) y su compatriota Kenneth Bednarek (19.62). Finalizada la carrera, el estadounidense quedó tendido sobre el suelo y tuvo que ser atendido por los médicos.

Caso de COVID en los Juegos Olímpicos

Lyles tuvo que ser asistido para salir de la pista del Stade de France y solo unos instantes más tarde empezó a correr el rumor de que había dado positivo a las pruebas de COVID. Periodistas presentes en el lugar dieron a conocer los resultados de los testeos.

“Encontramos a Noah Lyles en la enfermería y lo estaban atendiendo, y ella confirmó que a Noah le habían diagnosticado COVID hacía dos días… Pero decidió que iba a correr de todos modos” informaron en The New York Post luego de la competencia.

Esto dijo Noah Lyles

Fue el propio atleta el que confirmó su condición ante The Athletic, ya con tapabocas. “Me desperté temprano, alrededor de las 5 AM del martes por la mañana, y me sentía realmente horrible. Sabía que era algo más que el dolor causado por los 100. Desperté a los médicos, hicimos las pruebas y, lamentablemente, resultó que había dado positivo por COVID-19“.

El estadounidense afrontó la prueba sabiendo que se había contagiado. “Mi primer pensamiento fue no entrar en pánico, pensando que he estado en peores situaciones. Sentí que he corrido en peores condiciones. Simplemente lo tomamos día a día, tratando de hidratarnos lo más posible, en cuarentena y definitivamente diría que me pasó factura, pero nunca he estado más orgulloso de mí mismo por poder venir aquí y conseguir una medalla de bronce. En los últimos Juegos Olímpicos me sentí muy decepcionado y esta vez no podría estar más orgulloso“.

Noah Lyles (Getty)

“Simplemente dije que íbamos a intentar ponernos en cuarentena lo máximo posible, mantenernos alejados, no intentar pasarlo por alto y, para ser honesto, darlo todo. Si no lo hubiera logrado, alguien definitivamente habría ocupado mi lugar y esa habría sido mi señal de que no merecía estar en la final” concluyó.