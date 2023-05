Una gran polémica se armó por la decisión que tomó inicialmente Millonarios de no prestar al futbolista Óscar Cortés a la Selección Colombia para que dispute el Mundial Sub 20, determinación que ha causado muchas críticas al club bogotano, tanto que finalmente la dirigencia habría decido prestarlo y así evitar una posible sanción.

Sobre el tema habló el capitán y gran referente del América de Cali, Gustavo Adrián Ramos, que en una entrevista para la emisora 'Zona Libre de Humo', cuestionó a la dirigencia del conjunto 'embajador', por querer cortarle la oportunidad a Cortés ir a una Copa del Mundo y representar al país, aunque recalcó que no es una obligación.

"Lo primero es que el jugador tiene que querer y que ambas partes lo apoyen. Para un chico de 19 años no va a llegar la oportunidad después de jugar un Sub 20, pero hay que entender la dinámica del fútbol actual y que no todo depende de lo futbolístico", dijo Ramos sobre el polémico tema.

Y después agregó: "Yo creo que negarle la posibilidad a un chico de estar en un Mundial Sub-20 que después no lo van a volver a tener. Yo siempre quise estar en la Sub 20 que fue campeona en el Sudamericano en 2005, pero no se dio. Ahora ellos que tienen esa posibilidad de ir, ojalá que puedan y que ganen porque eso hace parte del proceso para llegar a la selección mayor. No podemos mirar solo una cosa cuando estamos pidiendo un recambio y los chicos que puedan tener esa oportunidad no se le vaya la opción de comenzar a competir con su selección", sentenció el capitán del América.